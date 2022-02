Carolina Deslandes dedica música a estudante cabo-verdiano morto

Carolina Deslandes dedicou, através das redes sociais, uma música ao estudante cabo-verdiano que morreu dias depois de ter sido espancado, em Bragança.

A cantora manifestou-se sobre a morte de Luís Giovani dos Santos Rodrigues, com uma música que emocinou os fãs e, em poucas horas, tornou-se viral.

“Justiça para Giovani. E se fosse o teu filho?”, lê-se na descrição do vídeo publicado no IGTV, com mais de 300 mil visualizações, no qual a artista surge revoltada pela falta de informação sobre o assunto e pela forma de como o mesmo tem sido retratado na comunicação social.

Os inúmeros fãs de Carolina Deslades elogiaram a iniciativa. No entanto, o tema deu também origem a longos debates sobre a natureza do crime em questão, já que não está comprovado um ato de racismo na origem do crime.

As autoridades policiais ainda estão a investigar a morte do estudante cabo-verdiano, com 21 anos, aluno do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) que morreu, no fim do mês de dezembro, no Hospital de Santo António, no Porto, onde estava internado há pouco mais de uma semana, em consequência de ferimentos graves sofridos numa agressão de que foi vítima na cidade transmontana.

