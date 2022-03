Carolina Deslandes e Agir fazem dueto

Carolina Deslandes e Agir surpreenderam os fãs, através das redes sociais, com um dueto.

Os artistas juntaram-se e interpretaram a música “I Can’t Make You Love Me”, de Bonnie Raitt, um momento que Carolina Deslandes fez questão de partilhar na conta oficial de Instagram e que não deixou os fãs indiferentes.

“Alguém acordado para me ouvir com o Agir?”, lê-se na descrição do vídeo publicado pela jovem cantora.

Entre as reações à publicação, destaca-se o elogio da atriz Helena Isabel, mãe de Agir. “Lindo!”, escreveu na caixa de comentários. “A melhor dupla”, “Vocês têm sempre a sintonização perfeita”, “Dois seres com muito talento”, foram algumas das reações ao vídeo.