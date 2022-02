Carolina Deslandes em entrevista: “A pandemia é assustadora”

A cantora viu uma série de espetáculos adiados e prepara-se, finalmente, para voltar aos palcos. Reivindica mais apoio do Estado e pede contenção aos jovens.

Mais um concerto adiado. Carolina Deslandes esperava atuar no passado sábado ao vivo no espetáculo “Noites de Verão”, em Vila Nova de Gaia, mas o site da ticketonline não deixa dúvidas: o espetáculo foi cancelado “como medida de prevenção face à situação de aumento de casos no país e crescente ameaça do vírus”.

Os últimos três meses foram difíceis de ultrapassar. “O maior susto para os ‘frontmans’ é a nossa equipa, a nossa banda. Depois a nossa família, tenho pessoas em casa que dependem de mim”, afirma Carolina Deslandes, em entrevista à N-TV.

“Tudo isso foi muito assustador. Primeiro, quando comecei a perceber que a pandemia era incerta e deixamos de ter o verão comprometido para ter um ano inteiro. Em segundo lugar, o que acho que tem de começar a acontecer é um maior apoio do Estado. Não servimos só para entreter quando as coisas estão más, temos de ser apoiados porque para haver entretenimento e Cultura é preciso que as pessoas que a produzem e criam estejam amparadas. Em terceiro lugar é preciso começar a haver criatividade para criar novas condições, cumprindo as normas de segurança para que as pessoas possam sair de casa e ir ver música, teatro ou ballet”.

Referência de milhares de jovens que a seguem nas redes sociais, Carolina Deslandes deixa um recado aos “teenagers”. “O Ensino contempla pouco esta noção de comunidade. cada cidade é um ecossistema, para tudo estar em harmonia temos de cumprir a nossa parte e respeitar a parte dos outros”. A música agradece o bom senso: “Cada passo em falso compromete milhares de estruturas de trabalho que estão a realizar atividades para que as pessoas estejam juntas mas a cumprir regras. Cada festa, cada lapso de inconsciência, temos de andar 20 passos para trás. Por isso apelo à consciência dos jovens: já fui ‘teenager’, já soube o que era querer estar nas festas todas e nos jantares mas para haver tempo para isso de forma segura é preciso que agora parem um bocadinho”, conclui Carolina Deslandes