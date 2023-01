Carolina Deslandes em look feito de desperdício têxtil no ‘The Voice’

A mentora do The Voice Portugal apresentou-se neste domingo, 15 de janeiro, com um fato cinza, calça e blazer, fruto de upcycling. Cantora já agradeceu à designer, Jessica António

“Hoje de manhã fiquei grata por receber uma mensagem pessoal da Carolina, a agradecer o fato que fiz em exclusivo para ela”, revela a designer.

“As peças referidas são 100% recicladas e consistem em vestuário de lã e restos de tecidos que normalmente teriam ido para o desterro”, lê-se em comunicado enviado às redações pela designer responsável pela peça, Jessica António, de 28 anos, formada em moda nos Países Baixos e com ateliê na Praia da Luz, no Algarve.