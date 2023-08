Carolina Deslandes emociona-se em palco após o acidente de viação

Carolina Deslandes deu o primeiro concerto após o acidente de viação da sua equipa, que causou três mortos. Em palco, a cantora emocionou-se.

Carolina Deslandes atuou esta quinta-feira, dia 17 de agosto, no primeiro dia do festival Sol da Caparica. O concerto foi o primeiro após as notícias do acidente de viação que envolveu a equipa da cantora. O sinistro deixou três membros da equipa feridos e vitimou mortalmente três pessoas que seguiam noutro automóvel.

No início do concerto, antes de começar a atuar, a artista fez um discurso para a plateia e não conseguiu esconder a emoção.

“Vou dar-vos tudo e eu preciso que me entreguem tudo de volta, de coração. Se a música e a arte servem para alguma coisa, é para sabermos que não há momento nenhum da vida em que estejamos sozinhos, que precisamos uns dos outros. E eu vou precisar de vocês até ao fim deste dia. Preciso que sejam meus amigos, que me deem energia, colo e amor”, disse.

“Eu vou sair daqui sem mais nada para vos dar, vou dar tudo o que tenho aqui dentro. Eu, a minha banda e a minha equipa”, concluiu.