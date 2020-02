Carolina Deslandes vai participar no “Dança com as Estrelas” (TVI)

Carolina Deslandes vai integrar o elenco de participantes do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI, e está contente com esta aventura que se prepara para ser “muito engraçada”.

A cantora aceitou o desafio da estação de Queluz de Baixo para participar no formato televisivo. Nos próximos tempos, a intérprete vai trocar os espaço lá de casa pelo o palco do “Dança”.

Agora, segundo a artista, só falta explicar ao seu pequeno parceiro de dança que a mãe vai dançar com outra pessoa. “Alguém me ajuda? Como é que explico ao meu companheiro de dança, Benjamim, que nos próximos tempos vai ser trocado?” questionou, em jeito de brincadeira, no Instagram.

Para Carolina Deslandes esclarecer rapidamente de seguida: “É que a mãe dele perdeu a cabeça e vai começar o ‘Dança com as Estrelas’. Yep. Apertem os cintos, isto vai ser muito engraçado.”

Recorde-se que a cantora vai juntar-se a uma lista de participantes em que consta Margarida Corceiro, atriz da TVI e namorada do mediático futebolista do Atlético de Madrid João Félix.

A edição deste ano do “Dança com as Estrelas” tem estreia marcada para a 16 de fevereiro e será apresentada, novamente, pela dupla de atores e apresentadores Pedro Teixeira e Rita Pereira.

LEIA TAMBÉM: