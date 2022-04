Carolina Deslandes expulsa do “Dança com as Estrelas”

Carolina Deslandes despediu-se este domingo da pista do “Dança com as Estrelas”.

A artista foi a concorrente menos votada da terceira gala do programa da TVI. A votação do público não deixou margem para dúvidas e, após um “frente a frente” com Virgul. Carolina Deslandes foi expulsa com 27 por cento contra 73.

A intérprete de “A Vida Toda” é a segunda concorrente a ser eliminada do concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar.

Na segunda gala, Miguel Raposo acumulou apenas 43 pontos, a mesma pontuação de Marco Costa. No entanto, na combinação dos resultados do público e do júri, foi o menos votado, conquistando apenas 37 por cento da preferência do público.