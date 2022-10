Carolina Deslandes foi escolhida como compositora do tema do Festival Eurovisão da Canção Júnior

Carolina Deslandes é a autora da música que Portugal leva este ano à edição do Festival Eurovisão da Canção Júnior, que vai decorrer em Erevan, na Arménia.

A cantora, de 31 anos, foi escolhida para compor o tema que Nicolas Alves vai levar ao certame internacional de música. A artista espera que as pessoas gostem da música e apoiem o jovem cantor.

“Espero que gostem muito e espero que vocês o apoiem. É nosso e temos muito orgulho nele”, disse a também mentora do concurso “The Voice Portugal”, que está a ser emitido pela RTP1.

Nicolas Alves vai estar a competir no festival no próximo dia 11 de dezembro, ocupando o lugar deixado vago por Maria Gil. É que a cantora venceu o “The Voice Kids”, mas não pode concorrer por completar 15 anos antes de dezembro.

Segundo o regulamento do certame de música, a artista não pode participar no concurso, uma vez que as regras ditam que os participantes terão de ter, na data do evento, no máximo 14 anos.