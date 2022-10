Carolina Deslandes hospitalizada pela segunda vez por exaustão

Carolina Deslandes foi hospitalizada pela segunda vez devido a uma exaustão. A artista acabou por cancelar a agenda e tirar 15 dias de férias.

A cantora, de 31 anos, tem estado repleta de trabalho com o “The Voice Portugal” (RTP1), em que está como jurada, a gravar dois discos, a dar concertos, a preparar a “A Nova Cinderela no Gelo” e duas grandes datas.

A artista confessou, no perfil de Instagram, que o corpo cedeu ao ritmo do trabalho e foi internada no hospital por se sentir exausta. “É a segunda vez que vou parar ao hospital por exaustão”, contou, esta sexta-feira de manhã, 14 de outubro.

“Era de esperar que tivesse aprendido da primeira, mas não. Queremos sempre adiar a voz do corpo, até o corpo gritar: ‘tem de parar’. E parei”, acrescentou a intérprete, referindo que teve de cancelar a sua agenda.

Carolina Deslandes vai aproveitar assim os próximos 15 dias para tirar férias. “Cancelei a minha agenda (peço desculpa a todos). E fugi por uns dias. Os próximos 15 dias são de descanso”, explicou.

Lembre-se que a cantora é mãe de Santiago, Benjamin e Guilherme. Os três filhos são fruto do relacionamento amoroso terminado entre a artista e o músico Diogo Clemente.