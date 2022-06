Carolina Deslandes infetada com covid-19 pela segunda vez

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para explicar aos seus fãs o motivo que a levou a falhar o concerto em Alijó, este sábado, 18 de junho. A cantora está infetada com covid-19 pela segunda vez em seis meses.

Foi através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que a intérprete, de 30 anos, explicou tudo.

“Quem é que era suposto estar hoje em Alijó? Eu. Quem é está com covid-19 pela segunda vez em seis meses? Eu”, começou por dizer.

De seguida, Carolina Deslandes confessou que o período de isolamento só termina este domingo, 19 de junho, e, por isso, não vai conseguir fazer o espetáculo.

No entanto, de acordo com a mesma, nem tudo são más notícias: “A boa notícia é que vão os D.A.M.A. no meu lugar e vão levar o Ivo Lucas”.

Carolina Deslandes afirmou ainda que pretende reagendar o concerto para o próximo ano e deixou um alerta: “Cuidem-se, tenham atenção, ainda há por aí imensos casos”.