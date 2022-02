Carolina Deslandes: “Inspiro-me nos meus filhos para escrever”

Na semana em que se vão ficar a conhecer os vencedores dos Grammy, a cantora, que está nomeada na categoria Latino, fala sobre a sua inspiração.

É já nesta quinta-feira, dia 18, que são conhecidos os vencedores dos Grammy, os maiores prémios da indústria musical. Ao lado de Salvador Sobral e de Sara Correia, Carolina Deslandes está nomeada para um Grammy Latino na cerimónia que vai acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora está em avaliação com o videoclipe “Mulher”, uma curta-metragem realizada por Filipe Correia dos Santos e produzida por Pedro Caldeirão.

“Estou muito feliz, muito realizada, tem sido um ano incrível”, começa por referir a intérprete de “Avião de Papel”, em declarações à N-TV. “Tudo aquilo que achei que podia acontecer nos meus mais exagerados sonhos está mesmo a acontecer”, acrescenta Carolina Deslandes, que se diz “muito grata”.

“É o fruto do meu trabalho nos últimos dois anos, principalmente na área que mais gosto. Gosto mesmo é de fazer canções, contar histórias e as canções têm esta coisa bonita que é tu cantas um tema que dura o resto da vida, mesmo depois de tu deixares este mundo. As músicas continuam a falar por ti e pelas pessoas que a vivem”.

Quanto à nomeação para o Grammy Latino, a artista admite que este é o reconhecimento internacional pelo trabalho que faz em Portugal. “Fico mesmo muito contente por esta nomeação. Mas é preciso dizer que toda a inspiração vem dos meus filhos. É neles que me inspiro, é neles que me baseio para escrever. Vamos ver como corre”, diz Carolina Deslandes, que se mostra “na expectativa”. Recorde-se que a cantora é mãe de Benjamim, Guilherme e Santiago, frutos da antiga relação com o produtor musical Diogo Clemente.

Para o próximo ano, depois de um 2021 para não esquecer, a artista quer vivê-lo na “plenitude” mas, para já, mostra-se reservada. “Agora vou sentar-me, abrir o meu Excel e pensar o que vou pedir para 2022, ainda não sei mesmo!” diz, à despedida.