Carolina Deslandes recorda acidente trágico: “Para dormir é preciso paz”

Um dia depois de dar conta do acidente de viação da sua equipa, que causou três feridos e vitimou uma família, Carolina Deslandes voltou a abordar o tema.

Carolina Deslandes desabafou nas redes sociais a propósito do trágico acidente de viação em que a sua equipa esteve envolvido, e do qual resultaram três feridos e três vítimas mortais, uma família de emigrantes. No perfil de Instagram, a cantora de grandes sucessos musicais como “Montains” ou “Avião de Papel” voltou a abordar o sucedido, ainda que de forma indireta.

“Alguém disse: muitas as pessoas lutam contra o sono, porque para dormir é preciso paz. Senti isso”.

“No decorrer de um acidente, três elementos da nossa equipa estão feridos. Pedimos que respeitem a privacidade e o momento que as famílias estão a atravessar, bem como toda a nossa estrutura que é família há tantos anos”, escreveu a intérprete nesta segunda-feira.

“Será a única vez que vamos falar sobre este assunto. Queremos desde já, prestar as nossas condolências à outra família envolvida no acidente. Obrigada pela preocupação e pelo amor”, acrescentou.

“Peço também que não façam mais perguntas sobre nada. Estamos a fazer o possível para cumprir com os nossos deveres profissionais, não sendo essa a nossa primeira prioridade”, rematou, sem fornecer qualquer informação acerca do local do acidente.