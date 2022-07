Carolina Deslandes sobre a maternidade: “Aprendemos a desaprender”

Carolina Deslandes voltou a fazer uma reflexão sobre a maternidade e na nova publicação refletiu sobre o valor do tempo.

“Não há nada que nos faça sentir tão rascunho humano como a maternidade. Isto é, quando achamos que já somos documento escrito e assinado, os filhos vêm e fazem das nossas certezas absolutas, um talão amarrotado daqueles que ficou perdido no bolso e foi à máquina”, começou por escrever.

“Somos rascunho outra vez. Aprendemos a desaprender. E dói-nos muitas vezes. Deparamo-nos com coisas que nos faltam. Coisas que lhes queremos dar e não sabemos como. Pensamos nos nossos pais com a nossa idade, nos erros que lhes cobramos até hoje e muitas vezes chegamos a esta conclusão – não sei se estou a fazer melhor. Um pai ou uma mãe não são um exemplo. São um exemplo de tentativa e amor – e os dois estão a anos-luz da perfeição”, disse ainda.

“Percebi ao longo destes dias que precisamos de mais dias destes. Que precisamos de tempo para estarmos só uns com os outros. Não há nada, nada, mas nada superior à convivência. É necessária. É adubo para o amor. É água. Mão na mão. Pé no pé. Sestas conjuntas. Lamber o mesmo cone de gelado. Que vida é esta em que o preço dos sonhos vem com imposto de exaustão? Não é? Precisamos menos de coisas e mais de nós. Precisamos de tempo para perseguir o sol”, rematou.

Recorde-se que Carolina Deslandes é mãe de três meninos, Benjamim, Santiago e Guilherme, frutos da relação já terminada com Diogo Clemente.