Carolina Deslandes sobre “The Voice”: “Entrei no estúdio com borboletas na barriga”

Carolina Deslandes confessou, este sábado, 24 de setembro, que ser jurada da versão para adultos do “The Voice Portugal” está a ser a “experiência” da sua vida.

Com a nova edição do concurso a estrear-se este domingo, 25 de setembro, a artista revelou, no perfil de Instagram, que ficou muito nervosa quando entrou no estúdio do programa da RTP1.

“Começa uma das maiores aventuras da vida. Apesar de já fazer parte desta família que é o ‘The Voice’, entrei no estúdio com borboletas na barriga e a perguntar-me se seria capaz”, confessou.

“Acredito que somos sempre mais corajosos para saltar, quando nos rodeamos de pessoas que nos aguçam a vontade e nos confortam no medo. Esta produção já mora no meu coração”, afirmou.

“O ‘The Voice’ é um sonho coletivo. Espero que me recebem, a mim e aos meus colegas, como o mesmo amor que metemos nisto. Isto é o ‘The Voice’!” rematou a artista, que já participou como jurada na versão do concurso para crianças.

Além de Carolina Deslandes, também Dino Santiago se estreia no formato como mentor. Os dois vão fazer parte do elenco de jurados ao lado de Diogo Piçarra e Marisa Liz.