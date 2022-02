Carolina Loureiro é a próxima apresentadora de “Estamos em Casa”

Depois de Alexandra Lencastre, Carolina Loureiro é a próxima apresentadora do programa das manhãs de sábado “Estamos em Casa”, da SIC.

A atriz, que esteve a viver no Brasil com o namorado, o cantor Vítor Kley, está de regresso a Portugal e vai apresentar o formato no próximo sábado, 6 de fevereiro. O anúncio foi feito pela estação privada no Instagram.

“Este sábado de manhã Carolina Loureiro é a sua companhia no programa ‘Estamos em Casa’. Que surpresas estará a preparar?” pode ler-se na publicação com o vídeo promocional.

Além da intérprete, que protagonizou a novela “Nazaré”, já passaram pela condução deste formato as atrizes Alexandra Lencastre e Sara Matos e as apresentadoras Carolina Patrocínio e Bárbara Guimarães.