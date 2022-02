Carolina Loureiro assume ansiedade: “Dou por mim a combater com a minha mente”

Carolina Loureiro assumiu nas redes sociais que sofre de ansiedade e por isso procura praticar yoga regularmente.

Depois de um período sem praticar yoga, a atriz revelou numa publicação no Instagram, esta terça-feira, 19 de janeiro, que os níveis de ansiedade aumentaram, sobretudo, devido à situação pandemia de Portugal e do Mundo.

“Há algum tempo que não me dedicava a estes momentos e como senti as consequências. A ansiedade aparece, os medos também… Eu, que nunca fui uma pessoa ansiosa, dou por mim a combater mais do que nunca com a minha mente”, assumiu na publicação.

“Está a ser muito difícil para toda a gente, mesmo. Estamos todos a ter quebras diárias, acordamos a chorar, assustados como nunca. Estamos todos juntos nisto. Portanto, vamos ajudar-nos uns aos outros e acima de tudo vamos respeitar-nos uns aos outros. Por favor”, acrescentou ainda.

Recorde-se que, nos últimos meses, Carolina Loureiro viveu entre Portugal e Brasil, onde vive o namorado, o cantor Vitor Kley.