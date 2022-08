Carro de Windoh rebocado pela polícia em Lisboa

Diogo Figueiras, mais conhecido como Windoh, viu o seu carro ser rebocado pela polícia na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa.

O youtuber seguia na viatura quando foi parado pela polícia numa operação habitual, tal como apurou o “Jornal de Notícias” (JN), junto de uma fonte do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP.

Não se sabe, até ao momento, os motivos pela qual o carro de Windoh foi intercetado pelas autoridades. Nas redes sociais já circulam várias imagens do Audi R8 a ser rebocado.

Através das redes sociais, o youtuber já se manifestou, apelando à libertação da viatura.

“Libertem o R8. Rezem pelo tubarão. Eles prenderam o meu mano”, pode ler-se na publicação feita no Instagram, em que partilhou uma fotografia do episódio que aconteceu no Marquês de Pombal.