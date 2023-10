Carro no qual viajava Sara Carreira ficou sem porta do passageiro

Durante o julgamento, testemunhas revelaram que o carro no qual Sara Carreira e Ivo Lucas seguiam ficou sem porta do passageiro depois do acidente.

Esta terça-feira, 24, arrancou o julgamento sobre o acidente fatal de Sara Carreira, tendo continuidade esta quarta-feira, 25. Durante a sessão judicial, testemunhas foram ouvidas e fizeram novas revelações do acidente.

Marco Batista e a namorada, Margarida Costa, falaram em tribunal e contaram que o carro no qual Sara Carreira e Ivo Lucas seguiam “não tinha porta do passageiro”, segundo o “Jornal de Notícias”.

“Vi um ou dois carros na berma do lado direito e um do lado esquerdo. O meu namorado disse que estava um rapaz em tronco nu”, contou Margarida Costa, afirmando que Ivo Lucas “estava instável e com uma fratura no braço”.

Quanto a Sara Carreira, a testemunha disse que a encontrou pendurada pelo cinto, na zona da cintura. “O corpo estava do lado de fora, praticamente no chão”, contou, acrescentando que a cantora “não tinha pulso”.