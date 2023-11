Casa de André Villas-Boas no Porto é vandalizada

O ex-treinador do Futebol Clube do Porto André Villas-Boas teve a sua casa vandalizada na cidade Invicta.

Já não é a primeira vez que a casa de André Villas-Boas é vandalizada. O ex-treinador do Futebol Clube do Porto e possível candidato à presidência do clube teve a sua moradia invadida na madrugada desta quarta-feira, 22 de novembro

“Hoje, por volta das 00h48, a minha residência foi alvo de atos de violência e vandalismo. Foram lançados petardos, o que me alertou a mim, a um meu colaborador e a alguns vizinhos. A PSP foi chamada ao local e a devida participação da ocorrência efetuada”, começou por escrever Villas-Boas num comunicado que publicou nas redes sociais.

“Mais tarde, pelas 04h30, no mesmo local, o meu colaborador foi violentamente agredido por desconhecidos e viu-lhe serem furtados alguns bens, incluindo a sua viatura. Tendo recebido assistência médica no local, encontra-se ainda a ser observado numa unidade hospitalar e a receber os cuidados médicos necessários para tratar os seus ferimentos”, contou.

Além da Polícia de Segurança Pública, o ex-treinador do Dragões também revelou que a Direção de Investigação Criminal (DIC) esteve presente, “para tomar a devida conta da ocorrência”.

“Lamentavelmente os atos de intimidação, vandalismo e violência continuam e peço às autoridades a empenhada cooperação na resolução destes incidentes”, concluiu.