Casa do Artista divulga data e local das cerimónias fúnebres de Luís Aleluia

A Apoiarte-Casa do Artista divulgou nesta segunda-feira a data e o local das cerimónias fúnebres do ator Luís Aleluia, que morreu na passada sexta-feira.

A Casa do Artista e a família informam que “as cerimónias fúnebres de Luís Aleluia realizam-se nas Capelas da Basílica da Estrela com velório amanhã, dia 27 de junho, a partir das 18h”.

“A missa de corpo presente realiza-se na quarta-feira, dia 28, às 14h30, seguida de cortejo fúnebre pelas 15h30 para o Crematório do Cemitério dos Olivais”, lê-se na informação prestada pela instituição nas redes sociais.

Luís Aleluia foi encontrado morto em casa, na passada sexta-feira. Tinha 63 anos. Várias figuras públicas têm reagido publicamente nos últimos dias.

“Foi aqui, na Madeira, a celebrar a ficção, que recebemos a notícia. O Luís partiu. Estava a gravar a novela ‘Festa é Festa’ e era visto por todos como um homem bom. Obrigada por tudo. E pelo abraço recente. Os sentidos pêsames à família e amigos de toda a vida”, referiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, Cristina Ferreira.

“Que tristeza! Grande Luís Aleluia, que talento e que simpatia!” referiu Daniel Oliveira, diretor da SIC.

“O Luís Aleluia era muito mais do que um ator. Era um Homem de causas, que se preocupava com os outros. Com um sentido de humor maravilhoso e um sorriso sempre terno. Que descanse em paz! Um grande aplauso!”, afirmou Teresa Guilherme, que mostrou, no perfil de Instagram, a participação especial num dos episódios das “Lições do Tonecas”.

Mais recentemente foi a vez da amiga Noémia Costa falar da perda do intérprete.