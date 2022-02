“Casa Feliz”, da SIC, lidera pelo segundo dia consecutivo

O novo programa das manhãs da SIC “Casa Feliz” terminou ontem a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24.1% de “share” e 5.1% de audiência média.

Os bons resultados alcançados pelo formato que substitui “O Programa da Cristina” no terceiro canal correspondem a 487 mil e 500 telespetadores que acompanharam Diana Chaves e João Baião do primeiro ao último minuto, tendo subido 0.2 p.p. face ao dia de estreia.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 20.7% e 21.9% de “share” respetivamente.

Em termos de perfil o programa liderou em praticamente todos os “targets” (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos com idades entre os 15 e os 24 anos e da região de Lisboa, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos Portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos da classe E, com mais de 65 anos e na região Centro.

A saída de Cristina Ferreira para a TVI não parece, para já, fazer tremer a SIC que, em apenas um fim de semana, montou um novo programa nas manhãs.