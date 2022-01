Ao fim de um ano, “Casa Feliz” (SIC) lidera no universo dos canais generalistas

Depois de um ano de emissões televisivas, o programa “Casa Feliz” lidera o universo dos canais generalistas, tal como revelou a SIC em comunicado.

O formato apresentado por Diana Chaves e João Baião estreou-se na SIC a 20 de julho do ano passado e, ao fim de um ano, o programa lidera no universo dos canais generalistas, com 19,6% de “share” e 3,8% de audiência média, o que corresponde a 364 mil e 300 telespetadores.

Na sua estreia, “Casa Feliz” foi o mais visto de sempre e alcançou mais de meio milhão de telespetadores (507 mil e 200 indivíduos).

Já o programa especial de dia 15 de junho foi o que alcançou o melhor valor em “share” desde a estreia, tendo terminado com 26,2% de “share”, tal como informou a estação de Paço de Arcos.

Aquando da celebração do primeiro aniversário do programa, João Baião lembrou o momento em que Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, fez o convite para conduzir o matutino.

“Nesse dia não sabíamos que íamos viver tanto num ano. Chorámos, rimos, dançámos, cozinhámos, vivemos muito e conhecemos tantas pessoas inspiradoras”, recordou, nas redes sociais.