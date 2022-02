“Casa Feliz” substitui “O Programa da Cristina” na SIC

Com Cristina Ferreira fora do ar desde a passada sexta-feira, a SIC já escolheu o novo programa das manhãs: chama-se “Casa Feliz”.

“Rei morto, rei posto”. Confrontada com a saída de Cristina Ferreira para a TVI, a direção de Programas da SIC, liderada por Daniel Oliveira, teve trabalhar depressa para substituir “O Programa da Cristina” já na próxima segunda-feira.

E a escolha recaiu no nome “Casa Feliz”, avança o “site” “Holofote”, curiosamente, o nome do passatempo do, até agora, programa conduzido pela comunicadora.

João Baião, que já estava previsto substituir Cristina Ferreira nas férias, é o nome mais forte para suceder à nova contratação da TVI.