“Casados à Primeira Vista”: Hugo anuncia divórcio com Inês

Seis meses após o início da experiência no “Casados à Primeira Vista”, Hugo anunciou publicamente o divórcio com Inês.

Era o único casal que continuava junto após a renovação de votos da segunda edição do programa da SIC mas relação entre os ex-concorrentes, que casaram no passado dia 21 de julho, terminou.

O divórcio foi anunciado publicamente por Hugo, através de uma fotografia com Inês, publicada na conta de Instagram.

A revelação surge cerca de uma semana depois do ex-concorrente ter a assinalado os seis meses de casamento.

Na publicação, Hugo sublinhou ainda que, atualmente, é um “homem ainda melhor” do que aquele que era no início do “Casados à Primeira Vista”. “Hoje sei que sou feliz. Hoje e sempre, estou grato”.

