“Casados à Primeira Vista”: Liliana admite que traiu Pedro

View this post on Instagram

Dou a cara consciente de que os meus comportamentos não foram os melhores. Mas para tudo há uma explicação : o Mário, o maior amor da minha vida, tinha voltado e eu, já estava no programa e não lhe conseguia virar costas. Ele agora estava ali comigo, e a falta dele tinha sido a razão pela qual eu tinha ido para o programa à procura do amor. Quando o Mário voltou, pediu me que, permanecessemos no silêncio que guardassemos para nós . E que havia, eu de fazer? Senti que havia esperança! Sabem quando estamos perdidos, eu estava num carrosel emocional! Não soube olhar à razão e segui a força do meu coração. Hoje só quero pedir desculpa ao Pedro, porque ao contrário daquilo que algumas vezes eu disse, na verdade o Pedro foi sempre paciente comigo, meu amigo, foi ele mesmo e genuíno e é um homem extraordinário. Eu preciso assumir que não fui a Liliana porque não me sentia livre, estava com o Mário! E ele sabendo do casamento também não me deixou seguir. Era um limbo de estar e não estar. De "marcar território"! Houve idas e vindas de ambos. Não me sentia serena com a minha postura. Ter errado fez me ter outra visão sobre tudo e acreditem que já sofri muito pelo meu erro. Devia ter me dado a mim mesma uma oportunidade de ser feliz. Muitas vezes o amor deixa nos cegos, todos nós já passamos por isso, desta vez aprendi, cresci e só me resta pedir desculpa a quem magoei mas até esses sabem que no fundo agi sem maldade. Já sentiram vontade de ter uma segunda oportunidade e de fazer tudo de novo mas de forma diferente? Eu sinto, mas sei que há oportunidades que só nos passam uma vez na vida! Sentia me afogada e perdida, agora dou a cara…..agora sinto me livre….!