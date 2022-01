“Casados à Primeira Vista”: Marta chega “ao limite”

A jornalista do “doc reality” da SIC não gostou da alegada falta de condições de higiene num acampamento dos casais e virou-se contra a produção do programa.

Fora de si. Marta, uma das concorrentes do “Casados à Primeira Vista”, não escondeu a irritação no episódio transmitido esta segunda-feira pela SIC e no qual os vários casais em competição foram acampar em tendas montadas em cima de jipes.

A alegada “falta de higiene” desagradou à jornalista e mulher de Luís, que não se coibiu de referir o assunto o assunto para as câmaras da produção: “A parte de não haver casa de banho e não haver condições para tomar banho está mesmo no meu limite”, queixou-se a concorrente do “Casados à Primeira Vista”.