“Casados à Primeira Vista”: Paulo faz críticas a Lurdes

Paulo criticou a personalidade de Lurdes, com quem fez par durante a segunda temporada do programa da SIC “Casados à Primeira Vista”.

O ex-concorrente falou sobre as relações que manteve na experiência, numa entrevista ao programa “Júlia”, quinta-feira, e revelou que não ficou com a melhor das impressões sobre Lurdes.

“Era exuberante, estava no limiar da brejeirice. Para qualquer lado que íamos toda a gente percebia que estava ali alguém a fazer barulho”, afirmou.

“Comecei a ver que aquilo que foi discutido com o António [com quem Lurdes fez par inicialmente] não era bem assim. Não foi o António que foi muito mau. Fui-me apercebendo de algumas diferenças e percebi que ela era ‘mais que a conta’”, admitiu.

Paulo revelou ainda que, para ele é “tudo menos natural” Lurdes ter mantido uma relação de 25 anos com o pai do filho em casas separadas.

Sobre Ana Raquel, com quem trocou alianças no programa da SIC, o administrativo afirmou que, desde o primeiro momento, os “muros impenetráveis” colocados pela ex-mulher não deram espaço ao amor. No entanto, mantêm uma boa relação na atualidade.

Recorde-se que depois de Ana Raquel, Paulo, Lurdes e António desistirem do “Casados à Primeira Vista”, na primeira cerimónia de compromisso, Paulo propôs aos especialistas do programa fazer par com Lurdes.