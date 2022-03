“Casados à Primeira Vista”: Pedro reage à “traição” de Liliana

O noivo do programa da SIC já reagiu à alegada traição de Liliana com o antigo namorado, com ambos dentro do programa. Pedro Pé-Curto confessa: “Percebi que ela estava com ele”.

Continua a polémica no programa da SIC. Depois de Liliana ter insinuado à revista “TV Mais” que traiu Pedro Pé-Curto quando os dois já eram marido e mulher no “Casados à Primeira Vista”, agora é a vez do jovem responder.

“Percebi que ela tinha estado com ele, nem que fosse para ele estar a fazer um serviço de táxi”, referiu o rapaz à mesma publicação.

Recorde-se que os dois ex-concorrentes começaram por ter uma grande afinidade no programa apresentado por Diana Chaves. Mais tarde, desistiram do formato, mas ambos terão regressado por questões financeiras.