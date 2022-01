“Casados à Primeira Vista”: Ana Raquel e Lucas aproximam-se

As gravações do “Casados à Primeira Vista” já terminaram, porém, fora do programa da SIC, Ana Raquel e Lucas parecem estar cada vez mais próximos.

Desde que o barbeiro escolheu sair da experiência social e terminar a relação com a Anabela, na quinta cerimónia de compromisso, os ex-concorrentes têm convivido algumas vezes.

Ainda assim, aproximação tornou-se notória, este sábado, quando os dois se sentaram lado a lado num jantar de grupo com António, Paulo, Liliana, Luís, Inês e Tatiana. Já no dia seguinte, Ana e Lucas patinaram numa pista de gelo e visitaram o tatuador do barbeiro.

https://www.instagram.com/p/B5gXmrHnek-/

No entanto, uma fonte próxima dos dois negou qualquer envolvimento, em declarações à revista “VIP”.

“Não há nada entre eles, são muito bons amigos”, garantiu. “Tanto o Lucas como a Ana Raquel já disseram que não fazem o género um do outro”, acrescentou.

Recorde-se que, apesar de Anabela mostrar intenções de continuar na experiência, Lucas decidiu colocar um ponto final no relacionamento e abandonar o programa devido às constantes discussões entre ambos.

