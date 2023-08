“Casados no Paraíso”, novo programa da SIC, já tem data de estreia

“Casados no Paraíso”, a nova aposta da SIC, estreia no mesmo dia em que ocorre o “Palácio das Estrelas”, programa da TVI onde é apresentada a grelha.

“Casados no Paraíso”, novo “reality show” da SIC, estreia já este domingo, 3 de setembro. O programa será conduzido por Cláudia Vieira, que esteve várias semanas nas Filipinas em gravações.

Para a data de estreia, Daniel Oliveira elegeu o dia em que a TVI transmite uma emissão especial do programa “Palácio das Estrelas”. O formato apresentado pela estação de Queluz de Baixo tem como objetivo dar a conhecer aos telespectadores as estreias para o que resta do ano 2023.

Além dos “Morangos com Açúcar”, que deverão estrear no último trimestre do ano, a TVI tem, também, a estreia do “Big Brother”, agendada para dia 10 de setembro, como foi avançado da manhã desta quarta-feira, 30 de agosto, e a telenovela “Cacau” que já se encontra em gravações.

Em contrapartida, e além do novo “reality show”, grava-se nos corredores da SIC a telenovela “O Preço da Fama”, que terá como protagonista Carolina Carvalho. Este é o primeiro projeto da atriz, após ter sido mãe do pequeno Lucas.