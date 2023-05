Casamento de Zulmira Ferreira e Jesualdo Ferreira chega ao fim

Após 32 anos de casamento, Zulmira Ferreira e Jesualdo Ferreira decidiram colocar um ponto final na relação.

A revista “Caras” avançou que Zulmira Ferreira e Jesualdo Ferreira estão em processo de divórcio, após mais de três décadas de matrimónio.

A comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, viveu momentos difíceis com a perda do único filho, Eddie Ferrer, em novembro de 2022. O Dj faleceu na Turquia, enquanto recuperava de uma operação a um aneurisma.

“Ele foi-se embora no dia a seguir ao velório e não voltámos a estar juntos. Tento compreender que a profissão dele é assim, mas nesta altura da minha vida está ser complicado aceitar”, disse Zulmira Ferreira sobre Jesualdo Ferreira, há um mês, em declarações à revista “Caras”.