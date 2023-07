Casamento: Rita Patrocínio organiza sozinha, mas Tiago Teotónio Pereira faz exigências

O casal Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira está quase a subir ao altar e a “dar o nó”. Nas preparações, Rita trata de tudo, mas teve de ter em atenção a pedidos do ator.

Daqui a quase dois meses, Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira casam-se. O dia de subir ao altar e trocar as alianças é 9 de setembro, dia significativo para a designer de moda, uma vez que era o aniversário da avó que faleceu em 2011.

O casal esteve no primeiro dia do NOS Alive, onde combinou os looks. A noiva falou sobre os preparativos da festa à revista “Nova Gente”. Tanto ela, como o noivo estão calmos, “muito relaxados em relação a isso”.

Além de tomar conta de toda a organização da cerimónia, Rita está ainda a desenhar o próprio vestido de noiva. “Não acho mais complicado fazer o meu próprio vestido, mas sente-se mais pressão. Contudo, estou tranquila com a minha decisão e estou confiante. Espero que toda a gente goste e que eu goste, principalmente”, afirmou.

Enquanto a irmã da apresentadora Carolina Patrocínio prepara todo o casamento, Tiago apenas fez dois pedidos à noiva. Que no evento houvesse cerveja e rosbife. “O Tiago é uma pessoa muito indecisa, por isso, – obviamente que eu gosto que participe – eu prefiro que ele não opine muito porque assim fica mais fácil para mim. E tem corrido tudo bem”, assegurou Rita.

Já sobre a lua-de-mel, o destino não foi revelado, mas será “fora de Portugal e perto da natureza”.

De relembrar que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira são pais de Camila, de um ano.