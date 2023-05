“Castigo”: Bruno de Carvalho canta e dança no novo videoclipe de Scró Q Cuia e torna-se viral

arvalho fez uma participação surpresa no videoclipe “Castigo”, música de kuduro lançada pelo cantor angolano Scró Q Cuia e tornou-se viral.

O videoclipe da música “Castigo”, do cantor angolano Scró Q Cuia, foi lançado esta segunda-feira, 29 de maio, e já conta com mais de 80 mil visualizações no Youtube e, nas redes sociais, como no Twitter, tornou-se viral e é um dos temas mais discutidos.

O videoclipe conta com a participação surpresa de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, que canta, dança e até espreme toalhas: “É para espremer, Bruno de Carvalho confirma”, ouve-se Scró Q Cuia a cantar no início do tema.

De t-shirt amarela e calções verdes, o marido da cantora Liliana Almeida mostra-se como nunca o viu. Embora, nos primeiros segundos, Bruno de Carvalho apenas apareça como bailarino, mais à frente o ex-dirigente “leonino” canta um género de rap.

“Espero que tenham gostado da música. (…) Fizemos mesmo para que pudessem se divertir, ouvir uma grande música, vai ser, com certeza absoluta, o ‘hit’ do verão e, para mim, hoje foi um dia de grandes desafios”, assinalou Bruno nas redes sociais.

Recorde-se que Bruno de Carvalho integra o painel de comentadores do novo programa da estação de Queluz de Baixo, “Extra TVI”, apresentado por Flávio Furtado.