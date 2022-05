Catarina Camacho despede-se da televisão: “Já não me sentia feliz”

Catarina Camacho anunciou que não vai voltar a trabalhar em televisão. A repórter despediu-se do pequeno ecrã ao fim de 17 anos de profissão.

A comunicadora aproveitou as questões dos internautas para esclarecer, no perfil de Instagram, que não vai regressar à televisão, referindo que tomou a decisão de “plena consciência”.

“Sobre o meu regresso à televisão. Vou esclarecer. Já não faz parte dos meus planos. Não desejo voltar. Foi uma decisão tomada única e exclusivamente por mim e em plena consciência”, disse.

Catarina Camacho admitiu que já não se sentia feliz a fazer o seu trabalho: “Não podem imaginar a paz que esta opção me trouxe. Confesso que já não me sentia nem feliz, nem realizada. Estava cansada e desmotivada de tudo. Já não conseguia dar o meu melhor nem transmitir o que é suposto enquanto apresentadora. É preciso ter noção quando é hora de sair”.

No final, a repórter agradeceu pelos 17 anos de carreira. “Agradeço pelos 17 anos de trabalho consecutivo e por tudo o que aprendi nos bons e maus momentos. Claro que as consequências desta mudança trazem desafios e receios. Mudar de vida aos 39 anos? Oh meu Deus, devo estar louca! Um pouco. Bom… este último ano foi intenso. Mas já tenho algumas novidades”, rematou.