Catarina Furtado alia-se a Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz pela união das mulheres depois de apelidadas de “flácida” e “robusta” por cronista

Catarina Furtado juntou-se às vozes que recorreram às redes sociais para defender Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz após um texto que criticou a imagem das apresentadoras.

Através do seu perfil de Instagram, Catarina Furtado repudiou as palavras do cronista Alexandre Pais – que chamou Maria Botelho Moniz de “robusta” e Cristina Ferreira de “flácida” -, e mostrou-se “incrédula”. “Por várias razões e uma delas tem a ver exatamente com o facto de todas nós (e as que não são figuras públicas terem uma pressão ainda maior) crescermos a querer corresponder a um padrão de beleza ou elegância. Este texto é inadequado e ofensivo e carrega ainda mais nesse botão doentio de uma exigência que acabamos por vestir”, começou por escrever a apresentadora da RTP1.

“Não nego que gosto de receber elogios (e também não nego que tenho uma relação, até agora, amigável com o meu corpo que herdei dos meus tempos de bailarina) mas não gosto de comparações quando têm a ver com o exterior. Aliás, detesto!”, afirmou de seguida.

“É possível comparar maneiras de trabalhar, opções de carreira, frases proferidas, personalidades, gostos e até talento mas misturar inteligência com dietas (ou até questões de saúde) não faz qualquer sentido! É só pouco inteligente”, afirmou.

Catarina Furtado foi mais longe e decidiu “devolver” o elogio que recebeu: “Faço aqui uma declaração de que não aceito este elogio! E devolvo-o. Como nos prémios. É que, parecendo que não, esta crónica tem um impacto maior, porque atinge uma multidão de raparigas e mulheres do que um prémio atribuído a uma só pessoa. Um impacto nocivo. A menos que não deixemos passar. E eu acho que no século em que estamos, não podemos mesmo deixar passar! Sororidade! Juntas!”.

Recorde-se que Alexandre Pais referiu que Maria Botelho Moniz era uma “mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso e raramente usando roupa adequada às suas características”.

Já sobre Cristina Ferreira atirou: “Não estará na melhor estação para isso. Basta ver como nas ‘galas’ de domingo a sua diretora, de mangas à cava, exibe – e ergue em vez de proteger – os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. Que olhe para Catarina Furtado e Sónia Araújo, que na RTP são exemplos de cuidado e inteligência”.

Muitas figuras públicas criticaram o cronista, entre elas Carolina Deslandes, Joana Marques e Nuno Markl.