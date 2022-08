Catarina Furtado completa 50 anos: “Sinto-me melhor do que nunca”

Catarina Furtado completa 50 primaveras esta quinta-feira, 25 de agosto, e para assinalar a data publicou um conjunto de fotografias juntamente com uma reflexão.

“Cheguei aos 50. Aos 50 anos de hoje e não aos novos 30, como se diz agora. Tenho feito um trabalho que começou há muito tempo, interior e exterior, que me permite afirmar com toda a honestidade: sinto-me melhor do que nunca”, começou por garantir.

“Sempre dei igual importância ao corpo e à cabeça. Investi na prevenção, porque depende de nós acreditar que podemos crescer (para não dizer envelhecer) de forma saudável. E fazer por isso”, continuou.

“Assumo que sempre fez parte da minha missão poder contribuir para acabar com uma cultura de descarte, de estigma e de preconceito em relação à idade da mulher. E não recebo como um elogio dizerem-me ‘Ninguém acredita que tens 50 anos. Estás incrível!’. Sinto até um certo incomodo porque a frase transpira condescendência”, referiu.

“Interessa como nos sentimos, de verdade. É fundamental ouvirmos a nossa cabeça e promovermos a saúde mental. E quase tudo se resume a autoestima, segurança emocional, boa relação com o corpo, com a intimidade, com o sexo, com a liberdade, ter um propósito de vida, paixão pelo trabalho, confiança. Ficamos empoderadas, donas das nossas decisões, e com muita garra para as conquistas pessoais e profissionais”, disse.

“Tenho muito carinho e respeito por mim e vou atrás do que sei que me faz feliz e me dá prazer mesmo com medos e dúvidas. Fazem parte mas são vividos de forma diferente nesta altura do nosso ‘campeonato’. Aos 50, finalmente, somos o nosso maior investimento, com bom aspeto, saúde e uma super disposição para amar e ser amadas”, assegurou.

A apresentadora lembrou ainda alguns estudos psiquiátricos: “Segundo um estudo do Departamento de Psiquiatria e Ciência Comportamental da Universidade de Stony Brook, em Nova Iorque, é nesta idade que começa a fase mais feliz da vida. Outra pesquisa realizada em Inglaterra descobriu que as mulheres aos 50 são mais confiantes nos relacionamentos amorosos, cheias de vida e mais abertas para novas experiências”.

“É evidente que com a evolução na ciência, na saúde, na tecnologia, é hoje possível ter uma vida mais ativa por muito mais tempo, por isso temos de erradicar, de uma vez por todas, o peso psicológico associado aos 50! As nossas escolhas são determinantes. Somos muito responsáveis pelo nosso caminho, pelo nosso intelecto e pelo nosso físico. Pela nossa felicidade”, explicou.

“A forma como a indústria começa a olhar para as mulheres mais velhas é uma evolução natural que deixa (finalmente) de parte a obsessão pela juventude. Estou muito grata à vida por ter chegado aqui com tanta serenidade (e agilidade) mas sei que trabalhei para isso, tomando bem conta de mim: através da alimentação; exercício físico; cuidados com a pele; exercendo voluntariado; assumindo causas; sendo uma realista otimista; fazendo muitas loucuras saudáveis; arriscando; gostando de gostar muito de pessoas; lutando pelos meus sonhos; combatendo a preguiça; acreditando que quem dá recebe e que nunca nada deverá ficar por resolver ou por dizer”, referiu.

No entanto, Catarina Furtado revelou uma angustia: “Mas não vos posso mentir: gostava de estar como estou mas de ter muitos mais anos pela frente do que aqueles que (supostamente) terei. Como não é possível, aceito dando importância ao que é realmente importante. Custa sentir que terei menos Tempo. Porque amo andar por cá. Mas não irei desperdiçar nem um segundo!”.

“Aproveito para agradecer às centenas de mulheres de todas as idades que me oferecem elogios, que confiam em mim e me pedem conselhos. Temos de nos incentivar umas às outras. Temos de semear a sororidade. Já cá cantam 50 orgulhosos anos e brindo também com o vosso maravilhoso carinho que me faz tão bem. Muita saúde e não deixem nunca de dançar!”, rematou.