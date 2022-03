Catarina Furtado denuncia marca por uso indevido de imagem

View this post on Instagram

⚠ NÃO COMPREM!! É TOTALMENTE MENTIRA! Mais uma vez, sou vítima do uso abusivo da minha imagem por desconhecidos mal intencionados, verdadeiros criminosos que utilizam sem o meu consentimento a credibilidade que tenho trabalhado para merecer junto do público. Nas redes sociais estão fazer publicidade enganosa e a vender o produto “Choco Lite” para emagrecimento e outros cremes anti-envelhecimento. NÃO conheço, NUNCA experimentei e é uma verdadeira FRAUDE. E até já recebi testemunhos de pessoas que foram parar ao hospital depois de consumirem. É uma sensação muito desconfortável saber que “através de mim” se está a enganar muitas pessoas, utilizando montagens, fotografias, frases e entrevistas que nunca dei e onde colegas meus são também abusivamente visados. A minha preocupação com a saúde e com a alimentação saudável é, desde sempre, algo que partilho publicamente, inclusivamente com o meu blog “ À Roda da Alimentação “ . Por isso preocupo-me com as pessoas que encomendam estes produtos dos quais desconheço as garantias de qualidade e que podem, prejudicar severamente a sua saúde. Os meus cuidados de beleza são partilhados em entrevistas (que escolho dar!!). O assunto está a ser tratado judicialmente e entretanto emito este desmentido para tentar evitar que mais pessoas sejam vítimas. Aproveito para agradecer as dezenas de mensagens que tenho recebido, tentando esclarecer se esta publicidade é ou não verdadeira e,inclusivamente, enviando-me fotografias da mesma. Peço que me continuem a enviar por mensagem privada e que quem tenha encomendado o produto me possa contactar. Muito obrigada!!