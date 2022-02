Catarina Furtado desabafa sobre gravações da experiência social da RTP

Catarina Furtado desabafou sobre a experiência viveu durante as gravações do novo programa da RTP1 “As Idades da Inocência”.

A apresentadora apresentou o novo formato na RTP, que teve cinco episódios transmitidos durante os últimos dias de dezembro e o primeiro dia deste novo ano. Nesta experiência social, as crianças juntaram-se aos idosos com o intuito de perceber o impacto dos menores na vida dos mais velhos.

“Quando nós começámos a produzir com a Fremantle, a unidade de saúde aceitou fazer este programa sem nenhum compromisso além das cinco semanas. No final os velhinhos estavam tão felizes com os resultados e com alguns níveis de ansiedade por aquilo ir acabar que a unidade de saúde decidiu continuar o projeto fora da televisão!” congratula-se Catarina Furtado.

“Os miúdos já lamentavam ao fim de semana não poder estar com o seu par e esperavam ansiosamente pela segunda-feira”, refere, emocionada.

A apresentadora continua a viajar pelo Mundo como embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas e já passou o lema aos filhos. “Fiz Bangladesh, Líbia, Colômbia e em janeiro vou para o Uganda. Os meus filhos não reclamam e têm o privilégio de ouvir histórias de vida duríssimas e de poderem dizer ‘a nós não nos acontecesse isso’. Eles não podem reclamar. Nunca!” vinca a apresentadora, que aborda ainda a relação com o marido, João Reis, que entra em “Conta-me Como Foi” e em “Terra Brava”, no papel de um GNR.

“Não consigo ver o João como GNR (na novela ‘Terra Brava’). Não ligamos a televisão à noite em casa, só aos fins de semana, para podermos ter jantares em família. Mas desejo sempre o melhor, agora tenho um guarda e é ótimo, vou mudando de marido várias vezes”, brinca, à despedida.

