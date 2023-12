Catarina Furtado e Dino D’Santiago enfrentam rumores de namoro

Duas partilhas públicas nas redes sociais nos últimos dias levaram Catarina Furtado e Dino D’Santiago a enfrentarem rumores de namoro.

Amigos e cúmplices há muitos anos, desde 2003, Catarina Furtado e Dino D’Santiago enfrentam agora rumores de namoro. A especulação começou depois de ambos terem trocado mensagens públicas de amizade e cumplicidade.

Segundo a revista “Nova Gente”, os rumores de uma relação aumentaram agora depois do cantor ter apagado das redes sociais uma imagem na qual tinha assumido o namoro com Naomi Guerreiro, mãe do seu filho.

“Quando desci do palco, em direção ao meu camarim, ali estavas tu (n.r.: Catarina Furtado) e a tua filha, esperando-me com um brilho no olhar e sorriso penetrante, que por momentos me levou a ‘fugir’ porque estava praticamente sem camisa e todo transpirado”, lembrou o músico recentemente.

“Mas tu e a tua capacidade de nos desmontar, voltaste a chamar-me ‘puto’ e envolveste-me num interminável abraço, que é fruto de uma intimidade que nasceu na magia dos bastidores. Antes de partirem, a Beatriz levou-me para um canto e fixou-se no meu olhar, para com um sorriso dizer: ‘Dino, tu transformas lugares tristes em felicidade’”, escreveu Dino D’Santiago.

Recorde-se que Catarina Furtado se separou, recentemente, do ator João Reis.