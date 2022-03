Catarina Furtado agradece elogios ao “look” transparente no “The Voice Portugal”

Catarina Furtado agradeceu as “centenas de mensagens” que recebeu nas redes sociais a elogiar o vestido transparente que utilizou no “The Voice Portugal” (RTP1).

A apresentadora do concurso da estação pública optou por um “look” com várias transparências. O sucesso foi tanto que a comunicadora fez questão de agradecer o elogios no Instagram.

“Aproveito para agradecer as centenas de mensagens maravilhosas sobre o meu look… transparente”, escreveu, depois de promover mais uma emissão das batalhas do “The Voice Portugal”.

A juntar às “centenas de mensagens” que recebeu vários internautas deixaram mais elogios à escolha arrojada de Catarina Furtado. “Deslumbrante!” comentou uma seguidora. “Adoro! Belíssima… Sou super fã da elegância e sensualidade”, atirou outra.

Além do “The Voice Portugal”, ao lado de Vasco Palmeirim, a apresentadora pode ser vista a solo pelo público na condução da série “Príncipes do Nada”, da RTP1, que se estreia esta segunda-feira, às 22.45 H.

A série documental, que vai na sua sexta temporada, prepara-se para abordar questões como a “pobreza, habitação, fome, saúde física, saúde mental, cuidadores informais, direitos das crianças, dos jovens, das mulheres, dos idosos e das pessoas LGBTI, deficiência, migrantes e comunidade cigana”.