Catarina Furtado “furiosa” com “uso de imagem indevida”

Catarina Furtado não escondeu na tarde desta terça-feira a revolta por uma marca ter usado a sua imagem “de forma indevida” e denunciou o esquema.

Indignada. É assim que se mostra Catarina Furtado depois de ver a sua imagem usada “indevidamente”, segundo a própria, num produto que garante o emagrecimento.

“Totalmente mentira. E o que mais me custa nisto tudo, acreditem, não é só andarem a vender produtos à minha custa, utilizando a minha imagem indevidamente, com falsas entrevistas, quando ao longo de 30 anos de carreira tenho sido sempre muito criteriosa na escolha das marcas às quais me associo, mas sobretudo, porque estes produtos fazem mal à saúde (recebi muitas mensagens de pessoas que compraram ao engano e ficaram com problemas no organismo)”, começou por denunciar Catarina Furtado no perfil de Instagram.

“E sobretudo, também, porque ainda têm o descaramento de utilizar como argumento, para tentar passar uma imagem mais credível, o meu trabalho na área da solidariedade! Deixa-me mesmo furiosa”, acrescentou a apresentadora da RTP1.

“Estes nomes são inventados: Fundo das Crianças e Aliança Nacional de Dietistas, e todas as outras informações! Fico triste por saber que mesmo parecendo tão pouco real, há muita gente que cai nestas manipulações! Eu sou a favor de uma alimentação saudável, algum tipo de exercício e não tenho nenhum segredo”.

“Nunca tive muito mais peso do que o que tenho agora e nunca tive acne. Por favor não comprem nada que não vejam divulgado nas minhas redes sociais! Desejo muito que a minha influência nas vossas vidas só vos traga o bem e o melhor. Passem a palavra se entenderem”, rematou Catarina Furtado.