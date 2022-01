Catarina Gouveia apanha susto durante a gravidez

Catarina Gouveia viveu um episódio mais delicado e decidiu desabafar com os seus fãs sobre tudo pelo que passou com a gravidez nos últimos dias.

Ausente das redes sociais nos últimos tempos, a atriz, de 34 anos, revelou agora o motivo do seu afastamento. Foi através das “stories”, ferramenta do Instagram, que a intérprete confessou que o marido, Pedro Melo Guerra, contraiu covid-19 e que também ela temeu estar infetada.

“Na madrugada de quinta-feira [13 de janeiro], o Pedro voltou a ter uma forte crise de dores de cabeça que acabou por levá-lo ao hospital. Como em novembro, depois da última crise, iniciou o tratamento e nunca mais teve uma dor de cabeça, preocupámo-nos”, começou por explicar.

Após um teste PCR positivo, o casal voltou para casa e cumpriu as indicações da Direção Geral de Saúde (DGS) e ficou em isolamento. Contudo, nessa mesma tarde tinham ido a uma consulta na obstetrícia.

“Tínhamos visto o nosso bebé, que estava tudo bem, o peso acima do percentil, todos os indicadores bem e a minha felicidade era tanta que, quando saí da clínica, só me abraçava a ele [Pedro]”, continuou.

No entanto, a artista testou negativo, mas ficou ansiosa com a situação: “Fiquei mais ansiosa e inquieta pela gravidez e estes últimos dias só tenho pedido a Deus que me mantenha negativa e acho que as minhas preces têm sido ouvidas”, frisou.

“Senti-me angustiada e não sabia o que dizer por aqui, daí a minha ausência. Estou de coração aberto para as vossas boas energias chegarem a nós”, rematou. Recorde-se que Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra estão à espera do primeiro filho.