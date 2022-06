Catarina Gouveia fala pela primeira vez sobre as agressões “gratuitas” depois do parto

Catarina Gouveia falou pela primeira vez sobre as agressões “gratuitas e disfarçadas de humor” que recebeu depois de ter sido mãe.

A atriz partilhou uma fotografia, no perfil de Instagram, a anunciar o nascimento da primeira filha e foi alvo de vários comentários negativos dos internautas que apontaram que se tinha arranjado para a foto estando no quarto do hospital.

Perante esta onda de críticas, a intérprete afastou-se durante um tempo das redes sociais e voltou agora para reagir. “Precisava e preciso de estar emocionalmente estável, alinhada e serena para ser a melhor versão de mãe que esta bebé merece, que foi tão desejada e tão pedida a Deus. Se a recebo tenho que cumprir aquilo que me proponho que é ser a melhor mãe que posso”, começou por dizer num vídeo publicado nas redes sociais.

“Decidi distanciar-me daquilo que me estava a criar alguma toxicidade e daquilo que se tornou mesmo impraticável, que foi o poder consumir a minha própria casa digital. Abrir o meu Instagram tornou-se impossível porque era – e ainda continua a ser, lamentavelmente, mas agora está mais calmo – um campo de batalha entre mulheres que se agrediam umas às outras ou que me agrediam diretamente e gratuitamente. Mesmo com agressões disfarçadas de humor”, disse.

De seguida, a artista lamentou o sucedido: “Lamento profundamente e nunca foi minha intenção magoar uma mulher ou um homem com aquela fotografia. Nunca foi minha intenção sobrevalorizar-me ou subestimar uma mulher com a partilha da imagem”.

Depois de explicar que teve uma experiência positiva com o parto da filha, Catarina Gouveia relatou detalhes da experiência. “Tive um parto respeitado, não instrumentado, vaginal, na posição que quis, que escolhi”.

“Claro que foi doloroso, foi um desafio, mas ao mesmo tempo dá-nos aquele empoderamento enquanto mulheres. Pelo menos senti isto. Meu Deus, fui capaz, tive força. Senti-me muito grata por tudo ter corrido da forma como planeei. […] Havia vários fatores que podiam condicionar a experiência, mas, felizmente, tive um parto exatamente como imaginei”, acrescentou.

Após a primeira noite, em que não dormiu porque estava cheia de “adrenalina e apaixonada” pela bebé, a atriz revelou que aproveitou para fazer sua rotina. “Enquanto a minha bebé dormia e estava com o pai, fui tomar um banho, penteei-me, fiz a minha rotina diária normal”, contou, referindo que de seguida: “A amamentar, não sabia mesmo que os lábios ficam secos e meti um batom de cieiro que tem cor. […] Isto para vos dizer que decidi meter-me bonita, até porque no dia anterior nem tinha feito essa minha rotina”.

Sobre a camisa branca com que apareceu na fotografia de anúncio da gravidez, a intérprete explicou que levou camisas semelhantes em que só variavam as cores: “As camisas que levei para a maternidade ou eram brancas ou eram naqueles tons de cru, porque são as minhas cores favoritas de roupa. Hoje em dia é possível vestirmos uma camisa branca na maternidade logo depois de termos tido um bebé porque existem fraldas – que por acaso até é o que tenho agora – que são ajustáveis ao corpo e absorventes. São espetaculares e as camisas brancas não ficam sujas. E porque também não tinha mais roupa para vestir. A roupa com que entrei no hospital era a roupa com que ia sai”.

Catarina Gouveia acredita que “o conceito do Instagram” é cada um “representar a sua individualidade”. “Não tenho a obrigatoriedade de representar [outras mulheres] numa fotografia em que comunico o nascimento da minha filha. Só tenho que representar-me a mim e aquilo que foi para mim o momento. E não foi nada ficcionada. Não levei um cabeleireiro ou uma maquilhadora… Podia fazer isso na mesma e era digna de respeito, mas não o fiz”, afirmou, referindo que não é “fútil” por se arranjar enquanto a bebé dormia.

No final do vídeo, a artista mostrou ainda uma imagem da mãe em que a progenitora também se maquilhou para tirar a fotografia do parto. “O pós-parto dela deve ter sido mais difícil do que o meu, porque ela é mãe solteira, tomou conta de mim sozinha, e não foi por isso que se deixou de arranjar há 34 anos. E acreditem, é a melhor mãe do mundo, não foi menos mãe por isto”, concluiu.

A filha é fruto do casamento da atriz com Pedro Melo Guerra.