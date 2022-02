Catarina Gouveia já está casada

A atriz já está casada. Catarina Gouveia trocou alianças com Pedro Melo Guerra, este sábado à tarde.

Depois de ter dito o “sim” em Paris, há quase um ano, a atriz revelou nas redes sociais que oficializou o relacionamento amoroso com o empresário depois de ter partilhado no Instagram uma imagem apenas com “10.10”.

Anteriormente, Catarina Gouveia partilhou ainda um vídeo nos InstaStories, no qual o, agora, marido surge a mergulhar. “Vejo-te no altar, meu super Pedro”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que, na sexta-feira, a também influenciadora digital revelou algumas dificuldades quanto à organização do casamento devido à Covid-19.

“Os dias têm passado por nós a uma velocidade galopante. São 22.30 H, estamos os dois ao computador, exaustos e ao mesmo tempo, frenéticos. Quando decidimos celebrar a nossa história, mesmo tendo connosco apenas os mais próximos, não imaginávamos os desafios que tínhamos pela frente”, confessou.

LEIA TAMBÉM: