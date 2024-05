Catarina Miranda responde às críticas de Francisco Monteiro

Catarina Miranda deu esta sexta-feira, 17 de maio, a primeira entrevista após ter sido expulsa do “Big Brother”. A ex-concorrente respondeu às críticas de Francisco Monteiro, comentador e vencedor da edição de 2023.

Considerada a “protagonista” da edição de 2024, Catarina Miranda esteve à conversa com Cristina Ferreira, no matutino “Dois às 10”, e aproveitou para responder às críticas feitas por Francisco Monteiro, comentador e vencedor da edição de 2023, durante as galas do “Big Brother”.

“Sempre gostei do jogo da Márcia, mas eu apoiava era o [Francisco] Monteiro. Gastei muito dinheiro com o Monteiro para a final”, referiu a ex-concorrente.

“Já sabes que ele não gostou do teu jogo”, respondeu a apresentadora. “Já sei que ele me humilhou e arrasou. É normal, quando ocupamos um posto achamos sempre que o posto não nos vai ser tirado. Para isso, temos de fazer por isso, é preciso ser comentador e ter fairplay, saber comentar.”, disse Catarina Miranda.

“Achas que o Francisco Monteiro teve receio que tu ocupasses o lugar que ele queria de ser o melhor de sempre?”, questionou Cristina. “Não, ele tem. Um dia ainda lhe vou tirar a cadeira de comentador e vou mostrar-lhe o que é ser um comentador isento, não tenho medo disso”, atirou a convidada, que admitiu continuar a “adorá-lo” e a achá-lo um “brilhante jogador”.

A jovem, natural de Almeirim, foi expulsa na noite desta quinta-feira, 16 de maio, depois de ter-se exaltado e partido um copo, tendo os estilhaços acertado em Gabriel Sousa, que precisou de supervisão médica.