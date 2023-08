Catarina Siqueira anuncia separação. Atriz estava com Marco Campos há 18 anos

Catarina Siqueira utilizou as redes sociais para anunciar o fim da relação com Marco Campos. O ex-casal esteve junto durante 18 anos.

Mais um relacionamento que não resistiu à onda de separações. Catarina Siqueira, atriz que ficou conhecida na série juvenil “Morangos com Açúcar” e que voltou a ganhar destaque após ter participado no “Big Brother Famosos”, da TVI, recorreu às redes sociais para anunciar o fim da relação com Marco Costa. O casal estava junto há quase duas décadas e tem uma filha em comum, a pequena Luz.

“Hoje o dia amanheceu com a notícia que conseguimos resguardar há já largos meses. Antes que isto tome as proporções erradas… vamos lá”, notou a atriz, esclarecendo que a separação não é recente.

“Dezoito anos de uma história bonita que agora segue escrita de forma diferente. O amor tem mil formas de ser e esse permanece representado no respeito e enorme amizade que o Marco e eu temos um pelo outro. Seguimos certos e bem cientes de que o sentido de família vale mais que qualquer coisa e é nessa base que construímos agora um novo caminho, separados”, acrescentou.

“A Luz será sempre a nossa prioridade e no que toca ao equilíbrio, está tudo muito certo. Obrigada por todo o cuidado que temos sentido, tanto da vossa parte, como da comunicação social, que até agora, se comportou connosco de forma irrepreensível”, rematou, referindo-se à filha.

No final, Catarina não resistiu e brincou com o onda de separações que se faz sentir nos últimos tempos: “P.S. – isto é só um textinho bonito. Na verdade separámo-nos ontem à pressa só para não deixar de fazer parte da super tendência deste verão”.