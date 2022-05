Catarina Siqueira é a concorrente expulsa do “Big Brother”

Catarina Siqueira foi expulsa na noite deste domingo do “Big Brother – Desafio Final”. A atriz reuniu a preferência de 60 por cento dos telespetadores.

Mais uma gala, mais uma expulsão: na noite deste domingo, dia 29, foi Catarina Siqueira a abandonar “a casa mais vigiada do país”.

No frente a frente com Pedro Guedes para a expulsão, a atriz reuniu 60 por cento dos votos, contra os 40 do manequim.

A salvo, ficou, ainda, Gonçalo Quinaz, com apenas 28 por cento das votações.

Francisco Macau, Bruna Gomes, Pedro Guedes e Gonçalo Quinaz são os finalistas deste “Big Brother – Desafio Final”.

No próximo domingo, dia 5 de junho, vai ser consagrado o(a) grande vencedor(a) do “reality show” da TVI.