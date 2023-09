Catarina Siqueira explica separação: “Não era uma crise, já era uma amizade”

Catarina Siqueira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, na qual falou acerca do fim do relacionamento de 18 anos com Marco Campos.

Catarina Siqueira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, durante o programa “Dois às 10”, na TVI, na qual falou acerca da separação de Marco Campos, com quem esteve 18 anos e tem uma filha em comum, a pequena Luz.

Segundo a atriz, que ficou conhecida na série juvenil “Morangos com Açúcar”, a separação deu-se por estarem a viver fases da vida opostas. “O que aconteceu foi pura e simplesmente um desgaste da relação. Eu com 19 anos não sou a mesma pessoa que sou com 37 anos. Nós estamos em constante evolução e constante crescimento e chega a uma dada altura da tua vida em que se tu estás há muito tempo com a mesma pessoa, tu cresces em sentidos opostos e não há mal nenhum nisso”, contou.

“Não era uma crise, já era uma amizade. Nós demos por nós a viver como melhores amigos, mas não pode ser e mesmo para a Luz eu não quero que um dia ela ache que uma relação de amor bonita é só uma relação de amizade porque não é, há muito mais para além disso”, acrescentou.

Catarina explicou, ainda, que a situação já se arrastava há uns “dois ou três anos”. A atriz referiu, ainda, que se “desencantou”, mas afirmou: “Eu vou amar o Marco para sempre, ele é o pai da minha filha, eu tenho pena de não ter tido mais filhos com ele, porque ele é o melhor pai do mundo e é o meu melhor amigo, eu não tenho dúvida disso”.

Recorde-se que a separação de Catarina Siqueira já tinha sido abordada por Gonçalo Quinaz no mesmo programa da TVI: “Este é um casal que está muito bem resolvido. Eles já estão separados há algum tempo. Continuam a fazer planos a três, com a Luz. Eu continuo a vê-los em teatros, continuo a vê-los a ir ao cinema, continuamos a privar…”, disse, na altura, o comentador.