“Celebration Tour” aproximou Madonna dos filhos

O Dia da Mãe celebrou-se este domingo em alguns países, nomeadamente nos Estados Unidos da América. A cantora Madonna fez uma retrospetiva da “Celebration Tour” e, além de recordar a mãe, agradeceu aos filhos.

Durante os 81 espetáculos da “Celebration Tour”, Madonna contou com a presença da mãe, ainda que não fisicamente. A intérprete, de 65 anos, fez questão de incluir a progenitora nos ecrãs gigantes dos concertos e, na página de Instagram, recordou-a carinhosamente. “Ninguém me disse que a minha mãe estava a morrer (…) Ela desapareceu e não houve explicação, exceto que ela tinha adormecido, o que explica a minha relação conturbada com o sono”.

Responsável por grandes êxitos da década de 1980, Madonna destacou o amor pelos filhos. “Esta noite todos os meus filhos dormem sob o mesmo teto, o que é raro e reconfortante. Eles crescem muito rápido e giram em direções diferentes. E sim, tenho dificuldade em deixar ir”.

“Fiquei muito próxima dos meus filhos nesta digressão. Nós agarramo-nos uns aos outros nas longas horas de trabalho e lutamos. Eles ajudaram-me a manifestar os meus sonhos. (…) Tantas horas de sangue, suor e lágrimas”, acrescentou.

Mãe de seis filhos, dois biológicos – Lourdes e Rocco – e quatro adotivos – David, Mercy e as gémeas Stella e Estere –, a cantora garantiu que “não há maneira fácil de entrar no jogo da maternidade”. “Não há um manual, apenas tentativa e erro”, sublinhou.

A digressão internacional, que teve como objetivo assinalar os 40 anos de carreira da “rainha da Pop”, arrancou em outubro de 2023, depois de um adiamento devido a problemas de saúde.

O concerto de encerramento aconteceu há uma semana. Na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro, a artista que dá voz ao tema “La Isla Bonita” atuou gratuitamente perante 1,6 milhões de pessoas, protagonizando um dos maiores eventos musicais da história do Brasil.