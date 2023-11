Celebridades juntam-se a movimento solidário “Giving Tuesday”

Figuras públicas como Ana Guiomar, Diana Chaves e João Paulo Sousa juntaram-se àquele que é o “maior movimento solidário do mundo”.

A seguir os passos de celebridades estrangeiras, como Lady Gaga, o casal Obama e Jennifer Anniston, várias celebridades portuguesas juntaram-se àquele que é o “maior evento solidário do mundo”, o “Giving Tuesday”.

Ana Guiomar, Diana Chaves, João Paulo Sousa, Júlia Pinheiro, Nelson Évora, Raquel Prates e Tânia Ribas de Oliveira uniram-se ao movimento, que tem como objetivo “criar uma sociedade mais justa”.

“O ‘Giving Tuesday’ pretende unir o mundo no apoio às suas causas sociais, onde todos os gestos contam e o apoio assume todas as suas formas: com voluntariado, com doação de bens, de sangue ou de forma monetária”, lê-se em comunicado enviado pela agência Glam.